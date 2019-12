Il video del ragazzo che trolla Salvini al mercato di Pescara | «Pezzo di m… »

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Botta e risposta tra Matteoe unstraniero, poco dopo l’arrivo del leader della Lega a, tra le vie dello storicodi Portanuova. Il giovane ha attirato l’attenzione di, gli ha stretto la mano e poi gli ha sussurrato “grandedi m….”.a quel punto si è allontanato e ha risposto “hai vinto”. Il tutto è stato immortalato dalla diretta pubblicata dasu Facebook. Poco prima l’ex ministro si era abbracciato con un altro straniero. Come di consueto, lunghe file per fare selfie con, tra abbracci e strette di mano. Poi il leader della Lega, accompagnato dagli esponenti locali del partito, ha raggiunto lo storico bar ‘Ritrovo del parrozzo’, dove ha assaggiato il parrozzo, dolce tipico abruzzese, insieme al liquore Aurum.ha anche detto che i magistrati rovinano ...

