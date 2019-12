Il tweet della Lega su Gesù che cita Gomorra è frutto di una certa propaganda

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non c’è più limite alla decenza e alla volgarità. Il 21 dicembre sera sul profilo ufficialeè stata pubblicata un’immagine dicon in mano un presepe e con sopra una frase celebre del personaggio televisivo di: “E mo c’aripigliamm tutto kill ke’ o nuost”. Oggi, dopo la pubblicazionenotizia, laha affermato che la pubblicazione su Twitter è avvenuta in maniera automatica per un errore tecnico. In ogni caso quello che è accaduto èdel comportamento propagandistico usato dallain questi anni. Il linguaggio e i mezzi che utilizza ladi Salvini non conoscono limiti di decenza e di morale. Non hanno un briciolo di sensibilità e di umanità. Si spingono sempre più verso la violenza verbale e l’inciviltà. Il tutto con unico e sempre più evidente scopo: rincorrere la pancia del Paese e il lato oscuro e pericoloso di ...

LegaSalvini : ??NOTA TECNICA A causa di un errore nella procedura di traslazione da Facebook, nelle scorse ore sono stati tradotti… - civati : Domani saranno 13 mesi, un tempo lungo, doloroso. #SilviaRomano è stata rapita il 20 novembre 2018. Lo ricordiamo o… - ricpuglisi : Che cosa intende il SENATORE @ElioLannutti con questo tweet sul Presidente della Repubblica Mattarella? -