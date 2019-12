Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La Casa di Topolino si prepara a lanciare la sua piattaforma streaming anche in. Attraverso un teaserdi, il colosso ci ricorda che la data del debutto è sempre più vicina. Dopo essere approdato in alcuni Paesi, quali Stati Uniti e Canada, il serviziosarà disponibile anche da noi, ma solo dal 31 marzo. In questo breve teaser, è possibile dare un'occhiata ai contenuti disponibili del suo catalogo - che in linea di massima dovrebbero essere gli stessi pubblicati negli altri Paesi. Sono tanti ie letv che: da Mary Poppins alla saga di Star Wars aiMarvel (incluso il più recente Avengers: Endgame) fino alle pellicole del franchise Pirati dei Caraibi. Non mancano i classici d'animazione come La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Il Re Leone, iDisney/Pixar (Toy Story, Cars), e le ultime eroine Disney (Oceania, Ribelle). ...

pcexpander : Trailer annuncia l’arrivo di Disney+ in Italia #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack… - OptiMagazine : Il trailer di #Disney+ anticipa i film e le serie tv che vedremo nel 2020 in Italia (video) #starwars #marvel… - CinemApp_Cinema : #Disney+: il trailer che annuncia il debutto in Italia -