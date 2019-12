Il tradimento di Alessia Marcuzzi | la showgirl si racconta in un’intervista

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 23 dicembre 2019)non ha avuto paura di ammettere di averlo fatto in passato. Come riportato da Dagospia, la notaitaliana si èta in una lunga intervista per il settimanale Oggi e non ha avuto paura nel confessare unpassato. Laha rivelato: Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere. Eppure, come ha messo nell’intervista, la fedeltà per lei – nonostante il– rimane un valore: La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. E’ invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo ...

Alessia_ing : La Verità è una sola NON SANNO COME BATTERLO METTONO DI MEZZO LA MAGISTRATURA #iostoconsalvini Ma gli altri VANNO… -