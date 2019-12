Il socialdemocratico Zoran Milanović è arrivato primo alle presidenziali croate | andrà al

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Alturno delle elezioni, tenute il 22 dicembre – l’exministroalposto superando la presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarović. Il ballottaggio trae Grabar-Kitarović sarà il prossimo

Leggi la notizia su ilpost

ultimenotizie : Aperti i seggi in #Croazia per il primo turno delle elezioni presidenziali, in una sfida tra il capo dello Stato us… -