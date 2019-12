Il Segreto le trame da Lunedì 23 a Venerdì 27 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Le nuove anticipazioni settimanali de “Il” sulle puntate che andranno in onda da23 a27, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima: Leda23 a27: Maria soffrirà terribilmente per la riabilitazione effettuata da Dori, che invece sarà soddisfatta del dolore della ragazza. Fernando Mesia si fingerà preoccupato per quello che sta succedendo a Maria, ma in realtà porterà avanti un piano diabolico con Dori. I due vogliono rendere cronicamente disabile la povera Castaneda, povera vittima di quell’uomo che l’ha portata via dalla sua famiglia per darle protezione. Mentre Severo e Irene cominceranno a sospettare che ci sia il Mesia dietro all’omicidio di Adela, Mauricio si riprenderà. La Montenegro, rincuorata, si metterà subito all’opera per vendicarsi con ...

