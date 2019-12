Il Segreto anticipazioni | di chi è complice GARCIA MORALES? Sorpresa a Puente Viejo

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Il, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere il sottosegretario Juan(Josè Navar), un colonnello che vorrà radere al suolo – apparentemente senza alcun motivo – l’intera. Leci dicono che gli abitanti del paesello, ovviamente, cercheranno di ribellarsi alla volontà dell’ultimo arrivato, il quale sarà in realtà aizzato da qualcun altro. Scopriamo insieme di chi si tratta. Il, news: ecco come verrà introdottoCome abbiamo avuto modo di anticipare,arriverà improvvisamente nella cittadina e sosterrà di doverla inondare completamente, ciò per giustificare il riempimento di una zona in cui è stato costruito un bacino idrico. Sia Severo (Chico) e Carmelo (Raul Pena) e sia Francisca (Maria Bouzas) ...

