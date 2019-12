Il Segreto anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2019 | le trame di Francisca contro Carmelo

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nelle puntate de Il, in onda da lunedì 23 a venerdì 27su Canale 5,continua a tramaree Severo:. Iltorna per un'altra settimana, dal 23 al 27, sempre su Canale 5 e letornano a concentrarsi sulla malefica Donnae sui suoi pianie Severo.di lunedì 23Un misterioso uomo ha chiesto un prestito a Prudencio ma Lola lo mette in guardia: l'uomo, infatti, altri non è che un emissario di Donna, e Lola sa quanto la Montenegro voglia distruggere la vita di Prudencio dopo che questi non ha contribuito alla rovina di Severo Santacruz. Antolina intanto vorrebbe fuggire da Puente Viejo ma non ha abbastanza ...

