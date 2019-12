Il Segreto | anticipazioni | Antolina vuole uccidere Isaac

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 dicembre 2019)- IlSettimana corta per la telenovela Il, che andrà in onda soltanto lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27 dicembre. A Puente Viejo si respirerà un clima di forte tensione: ormai smascherata, la psicopaticaRamos (Maria Lima) mediterà infatti diil maritoGuerrero (Ibrahim Al Shami) e gli darà appuntamento nelle boscaglie vicine al paesello. La folle biondina riuscirà nel suo intento? Ecco leda lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019. Illunedì 23 dicembre 2019 Per proteggere Elsa,intende racimolare il denaro necessario per aiutarea fuggire da Puente Viejo. Matias si offre di accompagnarlo. Ilmartedì 24 dicembre 2019 Raimundo fa visita a Fernando per assicurarsi che la nuova infermiera non pregiudichi la salute di Maria.va all’incontro con. Il ...

