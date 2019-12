Il razzismo italiano sul NyTimes Lukaku | “Prendo la rabbia e la porto sul campo”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildel calciosul New York Times. E’ il vero protagonista di una lunga intervista a Romelutitolata “When the Monkey Chants Are for You: A Soccer Star’s View of Racist Abuse”, che si traduce da sé. Si parla della situazione italiana per tre quarti del pezzo: Rory Smith, il giornalista del NYT, elenca tutti gli episodi del recente passato. Ne esce un ritratto desolante.ne fa più che altro il co-protagonista, la sponda. A cominciare dall’incipit, visto che al momento dell’intervistaè nel pieno delle polemiche sul “Black friday” del Corriere dello Sport. “E’ follia”, commenta a caldo mentre lascia ai social il compito di veicolare il suo sdegno. “Mi ci sono confrontato molte volte con ilnella mia vita. Alla fine ti costruisci come un’armatura. Prendo la miae ...

