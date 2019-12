Il presepe scolastico è con l' ong Mediterranea L' insegnante | Hanno deciso gli

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una nave con la scritta in nero “”, con dei bambini raffigurati che indossano la maglietta azzurra dell’equipaggio e sul tetto della imbarcazione una zattera con Gesù bambino e la Madonna con San Giuseppe. Questo è ilchevoluto realizzare gli studenti della scuola media di Nonantola, piccolo comune di circa 15mila abitanti nella provincia di Modena, in Emilia-Romagna. A guidarli l’di religione, Giusy D’Amico: “Come docente di religione di terza media svolgo una programmazione finalizzata al rispetto della dignità umana e, nel corso dell’anno, vengono toccati temi importanti come quello dell’immigrazione, del diverso, insomma”, spiega l’in una intervista all’Adnkronos.“Abbiamo avuto, tra gli altri, l’intervento di Don Mattia ...

