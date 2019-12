Il presepe di Banksy che fa riflettere a Natale

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildiper il2019 Si chiama “La cicatrice di Betlemme” (Scar of Bethlehem, ndr) ildiapparso in Cisgiordania proprio a ridosso del. L’opera provocatoria dello street artist più celebre al mondo fa discutere, ma soprattutto. La scena rappresentata è quella della mangiatoia dove è nato Gesù bambino, posizionata davanti a blocchi di cemento. Sulla testa di Gesù, Giuseppe e Maria però non c’è la stella cometa, ma un foro provocato da un colpo di proiettile. Ma anche il luogo scelto daper la sua opera non è casuale. Il “di guerra” del misterioso artista britannico si trova infatti davanti al Walled-Off Hotel, l’albergo realizzato dallo stesso autore a Betlemme, con vista sul Muro fatto costruito da Israele per separare la città palestinese dai territori di Gerusalemme Est. Sulla ...

