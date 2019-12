Il presepe con la Mediterranea | l’omaggio degli studenti alla ONG FOTO

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilcon la. L’omaggioONG è stato fatto daglidi una scuola media di Nonantola, in provincia di Modena. NONANTOLA (MODENA) – Ilcon la ONG Mediterannea. La particolare raffigurazione della Natività è stata fatta daglidi una scuola media di Nonantola, in provincia di Modena. Gli scolari hanno voluto omaggiare il lavoro dei volontari dell’imbarcazione creando una inedita rappresentazione del simbolo del Natale. Sulla barca, infatti, sono presenti dei bambini con la maglia blu dell’equipaggio. Sul tetto della ONG è stata posizionata una zattera con la Vergine Maria, San Giuseppe e il Bambino Gesù. L’insegnante: “La decisione è stata presa dai bambini” Nessuna decisione ‘dall’alto’ ma l’idea di fare questoè nata direttamente dagli“Come ...

HuffPostItalia : Il presepe scolastico è con l'ong Mediterranea. L'insegnante: 'Hanno deciso gli studenti' - matteosalvinimi : Che Gesù Bambino sia di pelle bianca o nera, per me fa lo stesso, l’importante è che asili e scuole abbiano un bel… - matteosalvinimi : Ma se arrivi nel nostro Paese e non ti va bene il presepe o il cibo te ne torni da dove sei venuto, perché non dobb… -