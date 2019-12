Il potere dell’outfit | Salvini cambia look per convincere gli elettori

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Forse l’abito non fa il monaco, ma certamente è anche attraverso l’outfit che passa la comunicazione politica. Lo sa bene Matteo, che ha fatto della costruzione del suo personaggio – con i suoi tormentoni – il punto forte della propria strategia politica, anche attraverso il cambio diper strizzare l’occhio, di volta in volta, a questo o quell’elettore. La stagione delle felpe “parlanti” Dalla camicia e cravatta (rigorosamente verde Padania, la stessa che nel 2014 ha indossato in versione “desnudo” sulla copertina di Oggi) alle divise delle forze dell’ordine, fino alda intellettuale di sinistra che l’ex ministro dell’Interno sta sfoggiando durante la campagna elettorale in Emilia Romagna. Il guardaroba di Matteoha attirato la curiosità die osservatori per la prima ...

