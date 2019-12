Il nuovo album di Thomas Bocchimpani è Imperfetto | in uscita a gennaio 2020 dopo Ne 80

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si intitolaildi. Il disco verrà rilasciato a, anticipato dal singolo Ne 80 cheha presentato a Sanremo Giovani. Giovanissimo talento,unisce il canto e il ballo nelle sue performance. La musica lo raggiunge fin da bambino, un'esigenza che si mescola ben presto al ballo per performance uniche. A soli 19 anni,fonde testi autobiografici, sonorità brillanti e un sound internazionale. Ne ha dato prova di recente con Ne 80, il singolo presentato a Sanremo Giovani.lo ha presentato in diretta su Rai1 nella puntata finale del programma che ha portato a stilare l'elenco degli 8 giovani in gara nella categoria delle Nuove Proposte del 70° Festival della Canzone Italiana. In una sfida all'ultimo voto contro il talentuoso Leo Gassmann,ha abbandonato il programma perdendo la possibilità di calcare ...

