Il Natale secondo Banksy

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Babbohomeless di Birmingham (foto: www.facebook.com/news) Arrivano dritti allo stomaco gli auguri didi. L’artista senza volto ha usato la street art per dare voce agli ultimi anche nei giorni delle feste. Con il suo Santa Claus versione homeless e Scar of Bethlehem (il presepe crivellato di colpi), ribadisce un messaggio chiaro: il 25 dicembre non è solo luci e addobbi scintillanti. Bansky ha lanciato sui suoi social, durante il mese di dicembre, due opere dedicate a queste festività. La prima, poetica e toccante, è apparsa a Birmingham, in Gran Bretagna. Nel video poi postato su Instagram, si vede un uomo senza fissa dimora sdraiarsi su una panchina, che – grazie al murales dilì accanto – si trasforma in una slitta di Babbo. “Dio benedica Birmingham”, scrive nel post(la cui identità è sconosciuta). “Nei 20 minuti in ...

