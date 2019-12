Il Milan s’interroga: 100 milioni spesi (in larga parte) male, anche Paolo Maldini ora è nel mirino (Di lunedì 23 dicembre 2019) Poteva andare molto meglio, anche perché peggio è difficile fare. La delusione dei tifosi Milanisti si specchia nei malumori interni al club. Mortificato sul campo, dalla classifica e da un calciomercato che si sta rivelando, come per la verità in parte previsto, deficitario. Una fase storica delicata, si dirà, per i pluridecorati rossoneri. Vero, ma gli investimenti, anche a inizio stagione, non sono mancati. I conti proprio non tornano. Il Milan ha speso, solo di cartellini, 101 milioni di euro (ivi compresi i 24 del riscatto di Kessie, ereditato dalla vecchia società). E dei sei volti nuovi (Duarte, Theo Hernandez, Bennacer, Krunic, Rebic e Leao) gli unici ‘giustificati’ dalle prestazioni sono quelli tirati fuori per l’ex esterno del Real Madrid. Al Fondo Elliott la cosa non sfugge, e ora nel mirino entra anche il direttore tecnico, Paolo Maldini. Il mercato, ...

Leggi la notizia su open.online

Milan s’interroga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milan s’interroga