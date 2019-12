Il Grande Natale di Sky Cinema | prime visioni per tutto il periodo festivo

Leggi la notizia su digital-news

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il bello delle feste è stare insieme, magari con un bel film da vedere in famiglia. Per questo su Skyperiloffrirà tantissimecon film di tutti i generi e per tutti i gusti. Inoltre, un intero canale dedicato al pugile più famoso della storia del: su SkyRocky™ (dal 26 dicembre al 5 gennaio) tutti i film della saga e la prima visione di “Creed II”.Si parte lunedì 23...

RomeluLukaku9 : Grande @Inter ?????? Buon Natale a tutti! - matteosalvinimi : Non mi fermo! Questa sera torno con grande piacere in Abruzzo, a CHIETI, alle 21: vi aspetto in tantissimi per scam… - FBiasin : La prerogativa delle grandi squadre è “mascherare i problemi”. L’#Inter oggi ne aveva uno grosso: una squadra messa… -