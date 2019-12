Il Gran Varietà | Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli ricordano gli show di Antonello Falqui

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Un viaggio tra i ricordi dei programmi di un vero “maestro” raccontato da. Stasera, in seconda serata su Rai 1 dalle 23.30, parte infatti Il, un nuovoche, avvalendosi del materiale delle Teche Rai, darà modo ai telespettatori di godere nuovamente della atmosfere create da, il padre di numerosiscomparso lo scorso 15 novembre. Il programma sarà strutturato in quattro puntate; nel corso del primo appuntamento, il pubblico potrà rivedere spezzoni tratti da Bambole non c’è una lira, firmato dae diretto da, da Partitissima, ossia una gara canora abbinata alla Lotteria Italia, da Stasera niente di nuovo con gli indimenticabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e, per finire, da Al Paradise, diretto ancora da. Durante la sua lunga attività,ha ...

