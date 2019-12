Il Giornale | perché gioca Insigne? Il capitano anziché trascinare si nasconde dietro

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Su Il, Angelo Rossi analizza la partita del Napoli contro il Sassuolo. La seconda uscita del Napoli di Gattuso non sembra carne né pesce per un’ora, senza gioco, senza ritmo e senza personalità contro i ragazzini di De Zerbi. Altra storia nella ripresa, pareggio raggiunto e vittoria che arriva in pieno recupero”. De Laurentiis non ha però motivi di sorridere, scrive. “Chissà se ha intuito che a gennaio dovrà intervenire in maniera netta e convinta per risollevare una squadra irriconoscibile in alcuni suoi leader”. Gattuso è stato chiamato a imprimere al Napoli una svolta caratteriale, quello che più manca alla squadra. “D’accordo la paura ma vederetori come Callejon, Allan e Zielinski non mettere insieme più di tre passaggi di fila è allarmante, o deprimente interrogarsi sulgiochi, che dasi...

