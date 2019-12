Il film musical Cats come un videogioco | in arrivo un aggiornamento a pochi giorni dalla

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Per la prima volta nella storia deiin CGI,, iluscito da poco, sta per ricevere un, propriose fosse un. Questa nuova versione secondo The Hollywood Reporter, risolverà alcuni problemi avuti con questa tecnologia.Universal, lo studio dietro, ha inviato avvisi ai cinema spiegando che una nuova versione disarebbe stata presto disponibile. Questa nuova versione includerebbe "effetti visivi migliorati". Nessuna parola ufficiale su quali parti delvengano riparate o migliorate, ma su Twitter i critici e le persone che hanno visto ilnella serata di apertura hanno riferito di effetti CGI mancanti. Ad esempio, mani umane non coperte da pelliccia digitale.Fonti interne affermano che la versione aggiornata delproviene direttamente dal regista Tom Hooper. In passato ha spiegato che gli sembrava di avere a malapena il ...

