huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La sentenza della Corte costituzionale al “principio di sacralità della vita (...)sostituisce la tutela della fragilità umana”. Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nella requisitoria durante la quale sta spiegando che neldi djricorrono tutti e 4 i requisiti indicati dalla Consulta che ha tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio, reato di cui risponde Marco. Per questo “ilnon” e il pm ha chiesto l’per l’esponente radicale.Anche la difesa di Marcoha chiesto l’dell’esponente dei radicali, imputato a Milano per aiuto al suicidio, con la formula “perché ilnon costituisce reato”ndo alla Corte di fare “un passo avanti” e di avere “coraggio giuridico”.Durante ...

