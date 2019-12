Il dramma dei cristiani d' Africa | Jihadisti ci uccidono e le ong tacciono

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Mauro Indelicato Joseph Fidelis ha criticato l'atteggiamento dell'occidente il quale sembra essersi girato dall'altra parte sulla persecuzione deiin Nigeria: "Qui ci attaccano, solo Dio può aiutarci" Un’Europa politicamente corretta che non si occupa deiperseguitati e che, per timore di essere etichettata islamofoba, si gira dall’altra parte. Una descrizione del genere del vecchio continente non arriva questa volta da una critica interna alla stessa Europa, bensì da un sacerdote nigeriano impegnato con i suoi fedeli ogni giorno a vivere la faticosa quotidianità del più popoloso paeseno. Padre Joseph Fidelis è in prima linea con iin una delle regioni nord della Nigeria, le più minacciate dai fondamentalisti islamici di Boko Haram, il gruppo nato negli anni 2000 e che dal 2015 risulta affiliato all’Isis. Intervistato da Lorenza Formicola ...

adriano059 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco un prete nigeriano che racconta concitato la strage che bande di musulmani fanno dei cristiani. Ma nessuno lo asc… - xblunotte : RT @GiancarloDeRisi: Ecco un prete nigeriano che racconta concitato la strage che bande di musulmani fanno dei cristiani. Ma nessuno lo asc… - DiegoCa_73 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco un prete nigeriano che racconta concitato la strage che bande di musulmani fanno dei cristiani. Ma nessuno lo asc… -