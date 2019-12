Il Daily Express | L’Arsenal e il Manchester United vogliono Mertens a gennaio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non solo il Borussia Dortmund. Ora anche la Premier si muove, e in fretta, per portare in Inghilterra Dries. Ilscrive che i Gunners avrebbero contattato il Napoli per provare a strappargli il belga, ormai in rotta con la dirigenza. Ma secondo il tabloid c’è da battere la concorrenza delè particolarmente appetibile, a stretto giro, perché nel suo contratto in scadenza ha una clausola da 10 milioni di euro valida per l’estero fino al 10. Arteta, appena sbarcato sulla panchina dei Gunners vorrebbe portarlo all ‘Emirates’ il prima possibile. L'articolo Il: L’Arsenal e ililNapolista.

