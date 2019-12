Il contratto part-time involontario in aumento in Italia | ecco di cosa si tratta

Asl - accordo sul nuovo contratto integrativo per i dipendenti dell’area comparto : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Mercoledì scorso, 18 dicembre 2019, presso l’Azienda Sanitaria di Benevento è stata sottoscritta l’ipotesi di utilizzo dei fondi contrattuali nell’ambito del nuovo contratto integrativo Aziendale del personale del comparto. Piena soddisfazione delle organizzazioni sindacali che hanno visto accolte dal Management, le richieste degli oltre 700 dipendenti dell’area del comparto dell’Azienda. L’ ...

Governo - Toninelli : “Programma a gennaio? Deve avvicinarsi a un contratto che vincola le parti : con la Lega dava stabilità” : “Io sono stato critico quando si è parlato di programma tra Movimento e Pd perché a differenza del contratto il programma non ha contraenti vincolati. Se a gennaio si andranno ad enucleare meglio i punti, con un cronoprogramma che si avvicina a un contratto che vincola le parti, allora va bene. Io mi ricordo con la Lega, quando Salvini andava fuori dal seminato lo prendevamo per l’orecchio e vorrei che si ritornasse così perché ...

Annullamento per dolo del contratto e danno alla parte : Cassazione 5.7.2019 n 18183 L'art 1439 cc che regola l'Annullamento del contratto per dolo di un contraente, quando i raggiri usati siano tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato, non richiede nessun danno o pregiudizio al patrimonio del contraente derivato dal contratto stipulato, quale elemento condizionante l'azione di Annullamento.Continua a leggere

Fondazione Open - dopo le perquisizioni interviene Di Maio : “Subito commissione sui fondi ai partiti - sia nel contratto di governo” : “Serve subito una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti. Lo chiederemo nel contratto di governo che vogliamo far partire a gennaio”. Luigi Di Maio interviene dopo le perquisizioni ordinate dalla procura di Firenze in undici città nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti alla Fondazione Open, definita dai pm una “articolazione di un partito politico“. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per ...