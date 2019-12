Il consigliere M5S accusato di rapina e le dimissioni chieste dai grillini

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ieri abbiamo parlato di Marco Gasperi,comunale del MoVimento 5 Stelle a Città di Castello indagato peraggravata che l’altroieri ha ricevuto l’avviso di conclusione indagini per quello che è accaduto il 10 aprile scorso alla sala scommesse Gold Faraone: «Un uomo con il volto travisato ed armato di pistola aveva fatto irruzione nell’esercizio, facendosi consegnare da una dipendente sotto la minaccia dell’arma, la somma di € 4.500 circa. Accertamenti, che sin dall’inizio avevano consentito ai Carabinieri di focalizzare l’attenzione sul giovane, abituale frequentatore della stessa sala scommesse, avevano già portato al sequestro dell’arma verosimilmente utilizzata nellae legittimamente detenuta, nonché di alcuni capi di abbigliamento (cappellino, guanti etc) indossati dal presuntotore». Gasperi, già candidato sindaco a Città di Castello, al ...

