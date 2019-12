Il Cantante Mascherato | Flavio Insinna | Patty Pravo | Ilenia Pastorelli e Guillermo

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A partire da venerdì 10 gennaio 2020, avrà inizio la prima edizione de Il, la nuova sfida professionale di Milly Carlucci, che andrà in onda, ovviamente, su Rai 1, in prima serata.Ne Il, di cui stanno andando in onda i promo sulle reti Rai da diverse settimane, 8 celebrità si esibiranno in performance canore in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca. Le Maschere sono le seguenti: il Leone, l’Angelo, il Mostro, il Mastino Napoletano, il Pavone, il Coniglio, il Barboncino e l’Unicorno.IlMariotto saranno i giudici pubblicato su TVBlog.it 23 dicembre 2019 18:38.

ivanburatti : #IlCantanteMascherato: Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto saranno i giudici. Vai,… - FabioMorasca : #IlCantanteMascherato: Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto saranno i giudici… - ayutayuto : Ogni volta che parte “il cantante mascherato” mi piscio sotto -