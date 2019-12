Il business del ‘plastic free’ | tutto ciò che c’è da sapere sulle bottiglie in acciaio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Plastic Free sembra diventata la parola d’ordine degli adolescenti nostrani, e l’economia “green” non poteva certo farsi sfuggire tanti lucrosi affari in nome della sostenibilità ambientale. Università, comuni, agenzie pubblicitarie, partiti politici, supermercati, tutti lancia in resta contro la plastica, come se il versatile polimero che ci accompagna dal primo biberon agli ultimi giorni di vita fosse responsabile dil’inquinamento del nostro pianeta, e non invece chi ne fa tanto pessimo uso“. E’ quanto scrive il geologo dell’università dell’Aquila, Antonio Moretti, postando sulla propria pagina Facebook alcune foto che lo mostrano insieme a due colleghi, mentre sono intenti ad osservare un pezzo di minerale ‘raccolto’ dalle vecchie mineralizzazioni a bauxite di Campo Felice. Gli esperti si interrogano sulla reale sostenibilità ...

