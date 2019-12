Ibrahimovic Milan | torna l’ottimismo sull’arrivo dello svedese

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ila essere ottimista sull’arrivo di Zlatanin rossonero: Boban e Maldini sono in pressing sulloDopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta per 5-0, sia respirare aria d’ottimismo in casa. Sembrerebbe avvicinarsi l’arrivo di Zlatano, sponda rossonera. Dopo settimane di stallo, il 38enne, secondo quanto filtra dall’area sportiva del club, sarebbe pronto ad accettare l’offerta del club. Si attendono novità importanti nei prossimi giorni. I tifosi del Diavolo sono pronti a scartare il loro regalo di Natale. Leggi su Calcionews24.com

tancredipalmeri : BOOM! Ibrahimovic in trattativa avanzate con l’Everton. È priorità sul Milan. I dettagli della proposta e delle… - OptaPaolo : 42 - Zlatan #Ibrahimovic è il giocatore del #Milan che ha realizzato più gol (42) in questa decade nel massimo camp… - SpazioMilan : L'ANSA: 'Secondo quanto filtra dall'area sportiva del club, #Ibrahimovic sarebbe pronto ad accettare' -