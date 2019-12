I retroscena di Blogo | La porta dei sogni si sposta al sabato

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Cambio di programmazione in vista per la seconda puntata del nuovo varietà di Rai1 Ladei. La trasmissione condotta da Mara Venier per la sua seconda puntata, di cui vi abbiamo anticipato gli ospiti, non andrà in onda venerdì 27 dicembre 2019, come inizialmente previsto, ma sidi un giorno, ovvero28 dicembre. Ladeie gli ospiti della seconda puntata (Anteprima) Gli ospiti della seconda puntata del nuovo varietà condotto da Mara Venier Il nuovo emotainment prodotto con la collaborazione di Banijay Italia scivola di 24 ore nel palinsesto di Rai1, evitando dunque la concorrenza del film premio Oscar di Roberto Benigni "La vita è bella" in onda proprio venerdì 27 su Canale 5. Allo stesso tempo si testa la trasmissione condotta da Mara Venier per la serata del, quando su Canale ...

