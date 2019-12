I meridionali vanno aiutati a casa loro? Umberto Bossi non sa che è stato il Sud Italia a contribuire al progresso dell’Italia del Nord (Di lunedì 23 dicembre 2019) di Biagio Maimone Probabilmente l’ ex leader della Lega Umberto Bossi non ricorda che il Nord Italia si è evoluto grazie all’aiuto dei meridionali, i quali hanno pagato lo scotto di tale scelta rimanendo ai margini della vita socio-economica della nazione Italiana, poveri e discriminati. Bossi sostiene che i meridionali, esattamente come gli africani, devono essere aiutati “a casa loro”, altrimenti invadono il Nord Italia. Si tratta di un’ ennesima provocazione, discriminatoria e razzista, che, a quanto pare, è veicolata dalla maggior parte dei mass media, che vogliono il predominio dei partiti di destra. Matteo Salvini, dal canto suo, sostiene che in Italia c’è bisogno di rigore e disciplina. Così avviene che gli africani e gli Italiani del Sud Italia, definiti ” terroni”, siano posti sullo stesso piano, in barba al nazionalismo ...

Leggi la notizia su ildenaro

