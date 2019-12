I Contratti di manutenzione | tutte le regole da seguire

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nei condomini che hanno un ascensore, gli abitanti del palazzo lo utilizzano quotidianamente, ma per utilizzarlo in sicurezza bisogna affidarne laa personale abilitato. Per questo, è fondamentale sapere quali sono lee le modalità per la messa in sicurezza dell’impianto, prima di affidare laa una ditta specializzata. La principale norma in vigore in Italia per laascensori è il Dpr n. 162 del 1999, un decreto emanato in attuazione della Direttiva 95/16/CE e successivi. In particolare, l’articolo 15 del decreto stabilisce che il proprietario di un ascensore ha l’obbligo di affidarne laad una ditta abilitata munita di idonea certificazione, altrimenti l’ascensore non può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle normative vigenti. Vediamo insieme quali sono leda rispettare per ladi un ...

