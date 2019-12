I buoni propositi del “nuovo” McDonald’s | “Un’opportunità per i beneventani” VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – In attesa dell’inaugurazione ufficiale che ci sarà il 6 gennaio col Vip party, primo assaggio del McDonald’s a Benevento. Il lungo lavoro ha portato i suoi frutti, tagliato il nastro e via libera alla nuova attività commerciale che, di sicuro, attrarrà tantissime persone. Un’opportunità per la città, un nuovo brand di fama mondiale che ha deciso di mettere le basi nel capoluogo sannita con l’idea di vivere un’esperienza ben diversa rispetto a quella di qualche anno fa. Una bella struttura che prevede anche il McDrive, il classico “prendi e porta a casa” con un percorso dedicato. Sono ben 260 i posti a sedere tra interno ed esterno, ma, cosa ancora più importante, si tratta dell’opportunità più importante per i 60 ragazzi assunti che hanno iniziato ufficialmente la propria avventura lavorativa. ...

