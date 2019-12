Horizon Zero Dawn 2 per PS5 sempre più vicino? Una nuova serie di fumetti suggerisce

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sappiamo tutti chericeverà un sequel su PlayStation 5 dopo il successo del gioco originale, ma, fino a questo momento, le notizie in merito sono state tutte classificate come rumor. Tuttavia, ora sono emersi dei nuovi indizi sul possibile2 per PS5. Ladidi Titan Comics, infatti, sembra un vero e proprio suggerimento di quello che possiamo aspettarci dal sequel. La sinossi spiega che "Talanah, Sunhawk della Hunters Lodge, fatica a trovare uno scopo dopo che Aloy, la sua amica fidata, scompare".Leggi altro...

