Honduras, continuano gli scontri in carcere altri 16 morti nel paese (Di lunedì 23 dicembre 2019) Sono almeno 16 i morti dopo i nuovi scontri in carcere in Honduras. Il presidente Juan Orlando Hernandez ha dichiarato lo stato di emergenza nelle prigioni del paese. Infatti i combattimenti nelle carceri sono piuttosto comuni, poiché le bande di strada rivali si contendono il controllo. Honduras, nuovi scontri in carcere Continua la mattanza nelle carceri del paese, soltanto due giorni fa altre 18 persone erano rimaste vittime e 16 erano rimaste ferite in scontri simili a Tela, nel dipartimento costiero di Atlantida a 200 chilometri a Nord-ovest di Tegucigalpa. La situazione delle prigioni nel paese è davvero critica, infatti, sono molto affollate e malmesse, secondo la Bbc ospitano oltre 20.000 detenuti, pur avendo una capacità di circa 8.000. Soltanto martedì il governo ha ordinato alla polizia e ai militari di assumere il pieno controllo della situazione dopo una serie di omicidi ...

