Honda, finita ufficialmente la sua avventura al Vitesse – VIDEO

Finisce precocemente l'avventura di Keisuke Honda al Vitesse: ecco le parole dell'ex Milan sull'addio – VIDEO Il centrocampista giapponese Keisuke Honda lascia ufficialmente il Vitesse. L'ex Milan, in un VIDEO pubblicato su Twitter, spiega la situazione che lo ha spinto a questa decisione. Honda – «Ho deciso di lasciare il club perchè la mia missione era di cambiare la situazione ma non ci sono riuscito. Sento la responsbilità di questo, ma ho veramente apprezzato tutti, i compagni di squadra e i tifosi». Thank you for everything to all people of @MijnVitesse Unfortunately it was very short time but I really appreciate it. Look forward to seeing you someday again! pic.twitter.com/LsJuFvqCGB — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) December 23, 2019

