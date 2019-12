Hockey ghiaccio | Alps League 2019-2020 | vittorie di Cortina su Gherdeina e Vipiteno su

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Due match nella serata pre-natalizia dicon altrettanti derby italiani.passa di forza in casa di, mentrerimonta e piega Fassa al supplementare. HC– S.G.Hafro 2-5: si parte conche si fa preferire, ma non riesce a sbloccare il risultato fino al minuto 16:43 con Giftopoulos che, su assist di King, segna l’1-0. Gli ampezzani vanno al raddoppio a metà secondo periodo con Zanatta che viene imbeccato da Trecapelli. La risposta diarriva immediata. Prima ci pensa Pitschieler al minuto 36:50, quindi Wilkins pareggia al 38:16 e si va al terzo tempo sul punteggio di 2-2.non si scompone e rimette subito il naso avanti con Faloppa al 41:15 su assist di Zanatta per il 3-2. Gli ospiti non si fermano e arriva anche il poker con Giftopoulos su assist di Bruneteau.chiude i conti ...

