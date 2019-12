Hetemaj e il ritorno a ‘casa’ | l’uomo di ghiaccio alla conquista del Bentegodi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è chi sostiene che sia stata la sua firma a cambiare definitivamente la stagione del Benevento. Era il 2 settembre, l’ultimo giorno di calciomercato. Perparimraggiunse il Sannio con grandi ambizioni, impugnò la penna e si legò ai giallorossi per dare inizio a un nuovo capitolo della sua carriera. Quello precedente, lunghissimo, lo aveva scritto indossando la maglia del Chievo, squadra che incrocerà per la prima volta da ex proprio giovedì. Duecentoquarantotto presenze in otto stagioni tra serie A e coppa Italia, titolare inamovibile e uomo squadra. Ma dalle parti delun ciclo si era appena chiuso con la retrocessione in B, gli stimoli andavano cercati altrove. Quell’altrove, per il finnico, corrispondeva proprio a Benevento. Prendete la sua prima foto ufficiale: un sorriso lo accenna soltanto ...

