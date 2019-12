Harry e Meghan potrebbero rinunciare al titolo di duchi di Sussex?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Francesca Rossi La città di Brighton ha indetto una petizione per non riferirsi più ausando il loronobiliare, facendo affiorare la curiosità dei fans della royal family, che si chiedono se sia possibile una simile opzione, o addirittura ridurre idia semplici commoner Il Daily Mail ci ha raccontato di una petizione dei cittadini della città inglese di Brighton per non riferirsi più acon ildidi. A detta di questa piccola parte di agguerriti sudditi di Sua Maestà, la richiesta sarebbe motivata dai caratteri “irrispettosi” del principe e di sua moglie. Inoltre i cittadini di Brighton riterrebbero i titoli nobiliari “non democratici”. Vanity Fair riporta che la petizione avrebbe già raccolto 4mila firme e verrà anche discussa nel consiglio cittadino. Nella nota ufficiale della città, possiamo leggere: ...

