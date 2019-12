«Ha una terribile faccia da gay» | Bolsonaro offende il giornalista che chiede del figlio

Scontro terribile tra due navi - paura al porto. una persona è rimasta ferita – VIDEO : Due navi da crociera si sono scontrate nel porto dell’isola messicana di Cozumel. Lo schianto ha causato danni importanti all’estremità posteriore di una delle barche. Il filmato ha catturato il momento in cui la Carnival Glory si è schiantata contro la Carnival Legend nel porto dell’isola. Nell’incidente una persona ha riportato lievi ferite. Gli ospiti […] L'articolo Scontro terribile tra due navi, paura al porto. ...

Scontro terribile tra due navi - paura al porto. una persona è rimasta ferita : Due navi da crociera si sono scontrate nel porto dell’isola messicana di Cozumel. Lo schianto ha causato danni importanti all’estremità posteriore di una delle barche. Il filmato ha catturato il momento in cui la Carnival Glory si è schiantata contro la Carnival Legend nel porto dell’isola. Nell’incidente una persona ha riportato lievi ferite. Gli ospiti […] L'articolo Scontro terribile tra due navi, paura al porto. ...

Terribile a Roma : mamma - papà e bimba trovati senza vita in casa - morti da giorni forse per una fuga di gas : Tre persone sono state trovate morte nel letto in un appartamento a Labico, vicino a Roma. Si tratta di una famiglia composta da madre, padre e figlia di pochi mesi. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Sarebbero morti da alcune ore, forse giorni le tre persone ritrovati cadaveri nella tarda mattinata di oggi. Il particolare è emerso da una prima ricognizione dei soccorritori intervenuti nell’appartamento. Si attende ...

Cancro al cervello | una 25enne ci fa capire quanto sia terribile : Una ragazza è affetta da Cancro al cervello ed anche da un tumore alle ossa. Su Facebook le capita di leggere ogni genere di assurdità e non ne può più. Una donna malata di Cancro al cervello e di tumore osseo è stata scaricata senza troppi complimenti dagli amici, a causa dei continui rifiuti a […] L'articolo Cancro al cervello | una 25enne ci fa capire quanto sia terribile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

una Vita anticipazioni 16 e 17 dicembre : la terribile scoperta di Antonito : Gli appuntamenti dei primi due giorni della settimana di Una Vita hanno delle anticipazioni molto intriganti. Tali episodi saranno incentrati su due avvenimenti in particolare. Il primo riguarderà le pesanti minacce che Rosina e Susana continueranno a ricevere. La seconda, invece, vedrà come protagonista Antonito e una terribile scoperta a un passo dalle nozze. L’avventura […] L'articolo Una Vita anticipazioni 16 e 17 dicembre: la ...

Giorgio Panariello - Pezzi Unici : “Ho vissuto una terribile tragedia” : Pezzi Unici: Giorgio Panariello fa una confessione sul fratello morto per droga Il comico toscano Giorgio Panariello, che interpreta Marcello Corsi in Pezzi Unici, ha raccontato la morte del fratello Franco, deceduto per abuso di droga nel 2011, a TvMia. Recitare in Pezzi Unici non è stato affatto facile per Giorgio Panariello, ricordando il grande dolore che strazia ancora oggi il suo cuore: “Mio fratello morto per droga era buono e ...

Non le piacciono le sue unghie e le critica sempre ma poi la figlia fa una ricerca e scopre una terribile verità : Una donna, Jean Taylor, 53 anni da un po’ di tempo aveva delle unghie davvero impresentabili: curve e irregolari. La donna racconta così: “Per anni avevo lavorato in fabbrica e tenevo le unghie molto corte e soltanto di recente, dopo aver cambiato mestiere, avevo iniziato a farle crescere”. E poi continua: “Col passare dei giorni mi sono accorto che avevano una forma strana, ricurva, e un aspetto non certo bello, anzi. Ma non ...

Allerta Meteo - la “Tempesta di Santa Lucia” entra nel vivo : si prospetta una sera/notte terribile al Sud - “come un Uragano di 1ª Categoria” [MAPPE] : Allerta Meteo – La “Tempesta di Santa Lucia” sta per entrare nel vivo: la fase “clou” inizierà alle 17:00 del pomeriggio e durerà per tutta la notte, fino a domani, Sabato 14 Dicembre. Il fenomeno più rilevante sarà il vento, ma non bisogna sottovalutare la pioggia che sta già cadendo copiosa sulle Regioni tirreniche, in modo particolare su Liguria di Levante, Toscana e Lazio. Sono già caduti 45mm di pioggia ...

Anticipazioni Una Vita - Lucia malata : il medico le dà una terribile notizia : Una Vita Anticipazioni, Lucia gravemente malata: la Alvarado fa una scoperta inaspettata Brutte notizie per Lucia, nelle prossime puntate di Una Vita. Le Anticipazioni vedono, infatti, la cugina di Celia gravemente malata, ma prima facciamo il punto della situazione. Ciò avviene durante la quinta stagione della nota soap spagnola, esattamente dopo il salto temporale di […] L'articolo Anticipazioni Una Vita, Lucia malata: il medico le dà ...

“Su piazza Fontana è terribile che lo Stato non abbia saputo dare una risposta di giustizia ai familiari delle vittime” : “Su piazza Fontana la giustizia ha fallito, è terribile che lo Stato non abbia saputo dare una risposta di giustizia ai familiari delle vittime”. Lo ha detto il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ospite a Porta a Porta. “Di fronte ai familiari di vittime che non hanno avuto giustizia mi sento sempre di chiedere scusa”, ha aggiunto.

Roxette - morta a 61 anni la cantante Marie Fredriksson : da 17 anni combatteva contro una terribile malattia : Una voce meravigliosa, temperamento e il successo planetario con “It Must Have Been Love“, brano portante della colonna sonora del film cult “Pretty Woman”. Si è spenta lunedì mattina, a soli 61 anni, Marie Fredriksson, cantante dei Roxette. Tra i brani celebri del duo con Per Gessle “Joyride”, “Listen To Your Heart”, “Spending My Time”, “Dressed for Success” e “The Look”. L’artista svedese da 17 anni ...

Sorpreso da una violenta inondazione rimane tre giorni su un isolotto : “E’ stato terribile” : Un pescatore ha dovuto passare tre giorni interi da solo su un lembo di terra in mezzo a un fiume in seguito ad una violenta inondazione. Il suo drammatico racconto Si è trovato suo malgrado a dover trascorrere tre interi giorni su un isolotto in mezzo ad un fiume, impossibilitato a raggiungerne le sponde a […] L'articolo Sorpreso da una violenta inondazione rimane tre giorni su un isolotto: “E’ stato terribile” sembra ...

Milano - terribile incidente tra un filobus della linea 91 e un camioncino Amsa : 12 feriti - una donna in coma : Terrificante scontro a Milano tra un filobus della linea 91 e un camion della raccolta rifiuti Amsa: ci sono dodici feriti e una donna di 49 anni sarebbe grave. Da quanto rende noto il 118, "è ricoverata in coma all'ospedale Policlinico". Ancora da capire se fosse in attesa di salire sul filobus e s