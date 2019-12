GREY’S ANATOMY 16×9 | anticipazioni | “Andiamo tutti al bar” | news e trama

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lunedì 23 dicembre 2019 alle 21.05 su Fox Life va in onda il nono episodio della sedicesima stagione di, intitolato Andiamoal bar (Let’s All Go to the Bar). Una puntata shock che, come da tradizione, segna la fine di questa prima parte di stagione. Il medical drama di Shonda Rhimes tornerà in onda su Fox Life tra circa due mesi, esattamente il 24 febbraio 2020, con un episodio crossover con lo spin off Station 19.al, spoiler Nella scorsa puntata abbiamo visto Meredith risolvere la vicenda giudiziaria di cui è stata protagonista per i primi otto episodi della sedicesima stagione. Per la dottoressa Grey è tempo di riprendere in mano la sua vita professionale tornando appunto tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, ma anche di affrontare DeLuca dopo che quest’ultimo – sentendosi non corrisposto dalla sua ...

