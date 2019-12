Graziani | «Fiorentina su Cutrone? Dovevano tenere Simeone»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ciccio, ex attaccante dellae del Torino, ha parlato degli intrecci di mercato viola, in cerca di rinforzi davanti Ciccio, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha offerto una riflessione sulle difficoltà dellae delle lacune del suo reparto offensivo. Ecco le parole dell’ex attaccante. «Pradè e gli uomini mercato si sono presi la responsabilità di prendere uno come Pedro. Hanno sbagliato, ma ci hanno provato. Tutti sbagliano. Chi ha fatto quella scelta deve farsene carico davanti alla proprietà, però se si è sbagliato non perseveriamo. Ora c’è da rendersi conto che manca un centravanti.? Sarebbe un altro rischio. Lo prenderei tutta la vita, non mi è mai dispiaciuto, è un-due. Anzi, vien da dire perché non abbiamo tenuto, ci avrebbe fatto molto più comodo di Pedro.sì, ma con un punto interrogativo. ...

