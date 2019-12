Gravissimo lutto per Uomini e Donne | il Trono over piange per la tragica scomparsa FOTO

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 23 dicembre 2019)aldiPer alcuni anni è stato uno dei protagonisti assoluti deldi, insieme alla storica dama torinese Gemma Galgani. Stiamo parlando di Giuliano Giuliani che tempo fa venne allontanato dal parterre senior direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. Di recente lì’ex cavaliere è stato colpito da un. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. La grave perdita della madre di Giuliano Giuliani A rendere nota la triste notizia è stato lo stesso Giuliano Giuliani attraverso i suoi canali social. L’ex cavaliere deldiha infatti perso da poco la sua adorata madre. Un dolore forte ed intenso che tutti coloro che ci hanno passato possono immaginare. Attraverso il suo account Instagram l’uomo ha commentato così la triste vicenda: “Ciao mamma, mi sento morire dal ...

