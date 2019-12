Grande Fratello Vip | Eliana Michelazzo si sfoga in tv – VIDEO

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ospite di un programma trasmesso su ‘Antenna Sud’,si è tolta qualche sassolino dalla scarpa per come è stata trattata dalle emittenti. Durante tutta la primavera 2019,è stata una delle tre principali protagoniste dello scandalo di gossip più chiacchierato in Italia. L’ex agente di spettacolo, infatti, è stata al centro … L'articoloVip,siin tv –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteorenzi : Cosa è la leadership nello sport? È un grande campione come Lukaku che rinuncia a battere un calcio di rigore sul 2… - NicolaPorro : Dalla #Casaleggio che decide la politica del #governo alle ultime sparate di #Bonafede, il #M5S ci prospetta una so… - Mickeyisagod : @Iovendfears Grande fratello vip -