Grande Fratello VIP | Clizia Incorvaia | “Ecco perché ho detto sì”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sebbene la sua partecipazione non sia stata ancora ufficializzata,– dalle pagine di Grazia – parla dell’entrata alVip come di un’occasione di riscatto: «Voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri, farmi conoscere per come sono davvero». Dopo la turbolenta fine del rapporto col cantante Francesco Sarcina,si dice pronta a varcare la porta della Casa più spiata d’Italia, soprattutto per il ritorno economico della partecipazione al reality: «Il cachet è interessante e il premio finale pure. Hosìho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio». Nonostantee il leader delle Vibrazioni siano stati fotografati insieme per il bene della figlia, la donna non riserva parole positive per l’ex ...

