Governo | l' ultima grana è la Sicilia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri è fissato alle 18. Anzi no, è anticipato alle 16. Contrordine: la riunione si terrà non prima delle 21. Alle cinque e mezzo del pomeriggio arriva la convocazione ufficiale: appuntamento alle 19. La schizofrenia sull’orario del Cdm è imposta dal caos che regna dentro la maggioranza. L’si chiama. I renziani, ancora una volta, accendono la miccia: le norme sul disavanzo previste dal Milleproroghe devono cambiare. E così le ore passano a rimettere mano ai testi, a cercare nuovi equilibri, tecnici sì ma che abbiano la forza di reggere quelli politici. E poi ci sono i 5 stelle, che premono per un via libera al Piano per l’innovazione fermato dal Pd appena due giorni fa. Nella lista anche il nodo della revoca della concessione ad Autostrade, con Di Maio che insiste e Italia Viva che ...

