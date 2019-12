Gossip News | Ultimo saluta | Melissa Satta crisi scongiurata con Boateng

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo del saluto di, die della, di Michelle Hunziker e il ricordo toccante e della dedica speciale di Laura Chiatti.. Un anno incredibile per: gli stadi straripano, le radio cantano solo le sue canzoni. Il ragazzo di San Basilio ha conquistato i cuori di tutti con la sua musica e i suoi testi; ora, a fine anno, è tempo di bilanci: ecco cosa ha scritto su Instagram il cantante: “E’ stato un anno pieno di forti emozioni nel bene e nel male. forse l’anno in cui sono stato meno a Roma. ho girato il mondo e ho ‘rubato’ qua e la in ogni angolo qualche sensazione che potesse darmi qualcosa. ora sono tornato e mi godo le piccole cose che sono le più grandi. il nuovo singolo vi sta piacendo e aldilà dei numeri ...

