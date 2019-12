God of War: disponibile gratuitamente il DLC 'Pacchetto Omaggio Festività' (Di lunedì 23 dicembre 2019) God of War, titolo sviluppato da SIE Santa Monica Studio nel 2018, non ha mai ricevuto un DLC legato alla storia, tuttavia durante le Festività sarà disponibile un Pacchetto che consentirà di cambiare aspetto allo scudo di Kratos, oltre ad una nuova armatura.Se vi siete persi questi leggendari contenuti al momento del lancio di God of War, Santa Monica Studio rende disponibili gratuitamente i seguenti oggetti per un tempo limitato. Una volta scaricati, li troverete nella scheda del menu dedicata all'armatura e alle armi e con essi potrete personalizzare Kratos e Atreus. Se cominciate il gioco da zero, gli oggetti saranno disponibili all'inizio della caccia al cervo. Ecco cosa contiene il Pacchetto gratuito.Il Pacchetto sarà disponibile gratuitamente fino alle ore 8:00 del 6 gennaio 2020.Leggi altro...

