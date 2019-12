Gli sviluppatori di Ori and the Blind Forest al lavoro su un action RPG che vuole

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il team dietro Ori and the, Moon Studios, sta lavorando a un nuovo gioco di ruolo d'azione.Stando a VGC, un recente annuncio disu Gamasutra conferma che lo studio sta reclutando designer senior e afferma che "dopo aver ridefinito il genere Metroidvania con la serie Ori, il prossimo obiettivo è rivoluzionare il genere ARPG" ."Se hai giocato e studiato giochi di ruolo per tutta la vita e non ne hai ancora abbastanza", dice l'annuncio. "Hai un amore per tutto ciò che riguarda Diablo, Zelda, Dark Souls e altri giochi del genere. Ameresti l'opportunità di lavorare su un gioco di ruolo che osa innovare e andare ben oltre ciò che il genere ha offerto ai giocatori finora."Leggi altro...

