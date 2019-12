Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) "Se è vero che l'attuale ministro" dell'agricoltura, Teresa Bellanova "abbia intenzione di 'distrarre' dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amtore. Non va affatto bene. Per niente bene". Lo scrive su Facebook l'exper il sud Barbara Lezzi a proposito dei fondi destinati ai territori colpiti d. La notizia è rimbalzata nell'Aula della Camera dove è in corso il voto sulla manovra ed è subito bagarre. "Vorremmo che il ministro Bellanova venisse in Aula a spiegarci, perché il fatto attieneLegge di bilancio ed è di una gravita' enorme" ha affermato Riccardo Molinari (Lega). Stessa richiesta dal deputato di FdI, Francesco Lollobrigida. "Onestà, onestà", urlano le opposizioni dai banchi. "Fatto salvo che oggettivamente quanto emerso lascia ...

fisco24_info : Gli attacchi alla ministra Bellanova sulla Xylella: 'Se è vero che l'attuale ministro' dell'agricoltura, Teresa Bel… - Agenzia_Italia : Gli attacchi alla ministra Bellanova sulla Xylella -